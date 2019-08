Joshua Rush è bisessuale. Il coming out dell‘attore della serie Disney Andi Mack ha fatto rapidamente il giro della Rete e del mondo. Uno dei giovanissimi attori più apprezzati a livello mondiale ha dichiarato di essere bisex.

“Ho visto così tanti di voi guardare le vicende di Cyrus – ha esordito Rush -, trarne ispirazione e dire al mondo e ‘Hey! Potrei essere io! E non trovate sia ironico che proprio io, che ho interpretato quel personaggio, non abbia mai avuto quello stesso coraggio? Quindi oggi voglio dimostrarlo anche io e dico pubblicamente che sono un bisessuale fiero e orgoglioso! E ringrazio profondamente il personaggio che ho interpretato per quattro anni che mi ha dato coraggio di fare questo passo, così come me l’avete dato tutti voi che vi siete sentiti incoraggiati e più forti nel vostro coming out grazie a lui!”.

Joshua ha poi aggiunto: “Tutto ciò che riguardasse la verità sul mio orientamento sessuale l’ho accantonato per anni in una scatola nella mia mente … ma adesso è arrivato il momento di aprire quella scatola e parlare”.

Redazione-iGossip