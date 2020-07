Kanye West ha accusato la moglie Kim Kardashian di non dargli il divorzio, perché lo vorrebbe ricoverare, e ha criticato la suocera Kris Jenner bollandola come “suprematista”. Il 43enne cantante statunitense ha scritto su Twitter: “Ho provato a divorziare da quando Kim ha incontrato Meek al Worldolf per la ‘riforma delle prigioni’ (la Kardashian si sta impegnando in un progetto per cambiare la legge penitenziaria, ndr)”. West ha poi aggiunto: “Meek è un mio amico e ha avuto rispetto. Kim ha superato il limite. Io valgo più di 5 miliardi di dollari grazie a Cristo. Ma voi non avete ascoltato Michael Jackson e ora credete a loro?”.

West ha accusato la suocera, Kris Jenner, madre e manager delle sorelle Kardashian, di essere una “suprematista bianca” e l’ha anche paragonata al dittatore nordcoreano Kim Jong-Un: “Kris Jong-Un”.

Dopo le confuse, contraddittorie e sconclusionate dichiarazioni del marito su Twitter, Kim Kardashian ha scritto un post sul suo seguitissimo profilo Instagram: “Come molti di voi sanno Kanye ha un disturbo bipolare e chiunque lo abbia o viva con persone che ne sono afflitte sa come sia tutto difficile e complicato… non ne ho mai parlato pubblicamente per tutelare i nostri figli… ma oggi sento che devo affrontare il tema a causa dello stigma e delle idee sbagliate sulla salute mentale”.

Per poi aggiungere: “Oltre alle pressioni di essere un artista e un uomo di colore, Kanye, che ha sofferto la dolorosa perdita di sua madre, deve affrontare anche la pressione e l’isolamento accentuati dal suo disturbo bipolare. Quelli che sono vicini a Kanye conoscono il suo cuore e capiscono che le sue parole alcune volte non si allineano con le sue intenzioni”.

La star dei reality show americani ha poi concluso: “Vivere con il disturbo bipolare non diminuisce o invalida i suoi sogni e le sue idee creative”. Kim ha chiesto per la sua famiglia ai media e al pubblico “la grazia, la compassione ed empatia per superare il loro momento difficile…”.