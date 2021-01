Karina Cascella attacca Pupo, Antonella Elia e Samantha De Grenet

Karina Cascella ha duramente attaccato Pupo, Antonella Elia e Samantha De Grenet all’indomani del durissimo scontro in diretta televisiva tra le due showgirl al Grande Fratello Vip 5. L’ex corteggiatrice ed ex opinionista di Uomini e Donne è rimasta davvero basita e sconvolto da questo scontro tv.

L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso ha dichiarato sui social: “Ho avuto la sfortuna di vedere per caso questo video. Posso solo dire che la pochezza e la bassezza di questa conversazione sono al dir poco imbarazzanti. Entrambe per diversi motivi non hanno la mia stima e vedere gli insulti l’una per l’altra in prima serata è penoso. Dico solo che è vergognoso”.

Karina Cascella ha sottolineato: “Ragazzi è scioccante quello che si sono dette Antonella Elia e Samantha De Grenet ieri. Veramente scioccante. Samantha che si preoccupava di suo figlio a casa, beh penso che in questo momento non sia assolutamente contento di aver assistito ad uno scempio del genere. Antonella Elia da opinionista che le dice ‘str***za’, ‘borgatara’, ‘stai cedendo al peso dell’età’, ‘sei ingrassata’, ‘ti strapperei riccio per riccio’. Ma io dico, ma si fanno tante battaglie nella trasmissione stessa, come ad esempio contro le bestemmie o i commenti di Balotelli e poi queste battaglie non si fanno per questi siparietti?”.

Per poi concludere: “Vi parla una che non si vanta di quello che ha fatto a 20 anni a Uomini e Donne. Ma comunque non ho mai detto le cose di Antonella Elia. Stuzzicavo le ragazze le prendevo in giro per i vestiti, ma non mi piaccio, non vado fiera di quello che dicevo a 20 anni. Una donna dell’età dell’Elia da opinionista non può offendere una concorrente. Brava opinionista lei? Tra lei e Pupo non saprei, ma penso che siano osceni. In una parola direi che questo sono”.