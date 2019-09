Kasia Smutniak ha la vitiligine: “Bisogna amare i propri difetti”

Kasia Smutniak ha la vitiligine. La star del cinema ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti sul social in cui ha mostrato la sua pelle segnata dalla malattia, una patologia cronica che rende la pelle a chiazze più chiare. “Ho imparato ad accettarmi”, ha dichiarato la mamma vip.

“Crescere è anche imparare ad accettare tutto quello che la vita ci porta – ha scritto Kasia -. Cose belle, cose che ci vengono facili ma che non dovremmo dare mai per scontate… Ma sopratutto momenti difficili, che ci mettono alla prova, per non perdere il senso dei momenti felici. Insomma tutto. Io, crescendo, ho imparato anche un’altra cosa, accettare non è sufficiente. Bisogna amare i propri difetti! Per gli ultimi 6 anni ho imparato ad accettare e amarmi per quello che sono. È stato un percorso, mica subito… E solo oggi mi sento di condividere questo pensiero con voi”.

L’attrice ha poi aggiunto: “Qualche tempo fa ho letto una frase che mi è rimasta impressa, ‘FATTI AMARE PER I TUOI DIFETTI CHE I PREGI LI SANNO AMARE TUTTI’, e ho deciso di farla mia”.

Redazione-iGossip