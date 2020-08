Katy Perry e Orlando Bloom genitori: è nata la piccola Daisy Dove

Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori. Per la celebre popstar americana si tratta del primo figlio. Secondo figlio per il famoso e sexy divo di Hollywood. Il 43enne attore britannico, noto per aver interpretato Legolas nelle trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit di Peter Jackson, Will Turner nella saga di Pirati dei Caraibi, e per il ruolo del principe Paride nel film Troy, è infatti già padre di Flynn, nato dal primo matrimonio con la top model australiana Miranda Kerr, famosa per essere stata dal 2007 al 2013 uno degli Angeli di Victoria’s Secret.

La bellissima notizia è stata diffusa dalla bellissima e famosa coppia vip dello show business mondiale mediante un comunicato stampa: “Siamo carichi di amore e stupore per l’arrivo in salute e in sicurezza di nostra figlia”.

Orlando e Katy hanno poi invogliato le persone a donare all’UNICEF, un’organizzazione che si occupa dei bambini meno fortunati in tutto il mondo: “Sappiamo di essere fortunati e che non tutti hanno modo di avere delle esperienze di parto così tranquille come la nostra. In molte comunità intorno al mondo si sta avendo ancora a che fare con una mancanza di operatori sanitari e ogni undici secondi una donna incinta o un neonato muore, nella maggior parte dei casi per motivi prevenibili. A causa del Covid19 molti altri neonati sono a rischio perché c’è una mancanza di acqua, sapone, vaccini e medicine che prevengano le malattie. Come genitori di un neonato, questo ci spezza il cuore, visto che empatizziamo con i genitori in difficoltà più di quanto non avessimo mai fatto”.

Per poi aggiungere: “Come ambasciatori dell’UNICEF, sappiamo che l’UNICEF è lì, sul campo, e fa tutto quello che serve in modo che le donne incinte possano avere accesso a cure mediche di qualità. Per celebrare il cuore che sappiano nostra figlia ha già, abbiamo aperto una pagina per le donazioni dopo l’arrivo di DDB (le iniziali della piccola, ndr)”.

Per poi concludere: “Supportando l’UNICEF, state supportando un inizio sicuro della vita e immaginando un mondo nuovamente sicuro per ogni bambino. Speriamo che il vostro cuore possa essere pieno di generosità. Grazie, Katy e Orlando”.

Congratulazioni ai genitori vip e un caloroso benvenuto alla piccola Daisy Dove anche da parte della nostra redazione. Auguri!