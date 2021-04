La famiglia di Pierpaolo Pretelli contro Giulia Salemi: “Non c’è grande entusiasmo”

La famiglia di Pierpaolo Pretelli non è molto entusiasta della relazione d’amore dell’ex gieffino vip con Giulia Salemi. I suoi parenti sono ancora contrari. Perché? L’ex velino di Striscia la notizia ne ha parlato al programma Non succederà più di Radio Radio, condotto da Giada Di Miceli.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha dichiarato: “La mia famiglia ha sicuramente capito quanto tengo a Giulia perché anche al GF Vip sono andato contro la loro idea, loro avranno sognato questa coppia con Elisabetta Gregoraci ma non è mai esistita. Un genitore è felice se il figlio è felice”.

Ha poi ammesso: “A oggi la situazione è tranquilla, anche se non propriamente come vorrei. Non c’è grande entusiasmo di questo fidanzamento, esatto, e questo a me dispiace perché sono sicuro che quando avranno modo di conoscerla si ricrederanno, Giulia è una ragazza molto genuina”.

“Loro si sono molto lasciati influenzare da tante cattiverie che leggono sul web, ma col passare del tempo rientrerà tutto nella normalità – ha sottolineato Pierpaolo – Giulia a riguardo è molto serena, ora nel periodo di Pasqua voleva vedere i miei genitori, ma non sappiamo se avremo modo a causa del Covid… Intanto con la madre di mio figlio (Ariadna Romero, ndr) si sono sentite. Ci sono le basi per stare insieme. Sono innamorato”.