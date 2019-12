Ladri in casa di Benedetta Rossi: “Sappiamo già chi sono”

Ladri in casa di Benedetta Rossi a Natale. Sia lei che il marito hanno condiviso i video delle telecamere di sicurezza su Instagram. Feste natalizie rovinate per la coppia.

“Ci hanno proprio rovinato una bellissima serata – ha dichiarato Benedetta sui social -. Sono brutte cose queste, e visto che noi con voi condividiamo tutto, condividiamo anche le disavventure. Chi ci è entrato in casa ci segue sicuramente su Instagram, molto probabilmente hanno deciso di entrare dopo aver visto la nostra Instagram Story perché ho caricato il video in cui dicevo che sarei andata a casa di zia a cena, e dopo cinque minuti ci sono entrati in casa. Vorrà dire che d’ora in poi le Stories le metterò in differita, non più in diretta come mio solito”.

Anche il marito di Benedetta ha voluto dire la sua: “Sicuramente il ladro ci conosce e conosce anche il nostro cane. Quando è entrato in casa, il cane non lo ha affatto spaventato. Vuol dire che il ladro già sapeva che avessimo Nuvola, e che probabilmente lo conosce. Per fortuna il nostro cane non ha reagito. Lo avevamo lasciato a casa da solo a dormire”.

La foodblogger più famosa del web ha chiuso così l’argomento: “I carabinieri sanno già tutto e sanno anche già di chi si tratta, perciò non la farete franca. Ai ladri dico che in casa non abbiamo niente, e che se foste esperti dovreste saperlo da voi. Cosa trovate in casa nostra? Qualche fotocamera e un paio di computer, ma se li rivendete non ci guadagnate niente”.