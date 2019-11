Lady Gaga svela tutta la verità su Bradley Cooper

Lady Gaga ha svelato tutta la verità su Bradley Cooper in una lunga intervista a Elle, svelando il retroscena della chiacchieratissima esibizione tra i due sul palco degli Oscar. La celebre cantante e attrice italo-americana ha rivelato che era tutta una montatura in quanto è stata orchestrata come una performance e hanno pensato a ogni dettaglio.

La loro interpretazione di Shallow fu talmente intensa che fece pensare a un grande amore tra i due, ma le cose stavano diversamente: «Volevamo che fosse credibile ci siamo serviti delle tv presenti per farlo. Abbiamo lavorato duro per giorni e devo dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro, sembravamo innamorati».

Il trionfo agli Oscar è stata una rivincita per Stefani Joanne Angelina Germanotta, un premio per non aver mollato mai: «A 19 anni sono stata violentata ripetutamente, nella mia carriera sono stata traumatizzata per anni e in diversi modi, per diversi motivi, ma sono sopravvissuta e sono andata avanti». Congratulazioni GaGa!

Redazione-iGossip