Lana Del Rey non è più single. Il suo nuovo fidanzato è Clayton Johnson. Lo scoop è stato lanciato in esclusiva da People magazine. I due si sarebbero conosciuti tramite app di appuntamenti, oltre a seguirsi su Instagram da agosto.

Pochi giorni fa la 35enne cantautrice e modella statunitense Elizabeth Woolridge Grant è apparsa al The Tonight Show con Jimmy Fallon con un bel anello al dito. A notare il gioiello sono stati i fan, che hanno subito condiviso la notizia sui social: «Lo vedete tutti?» ha scritto un utente su Twitter, condividendo una foto in primo piano dell’anello della cantante. E, pochi giorni prima, un follower ha sottolineato che «Lana è stata beccata ANCORA con un anello al dito», dopo che la star della musica ha condiviso su Instagram una foto in cui è visibile un anello sulla sua mano sinistra.

Poi, ancora, «L’anello al dito? È fidanzata?», ha scritto un utente, notando il prezioso sulla mano della star in una storia di Instagram. Che sia davvero il pegno d’amore del nuovo fidanzato? Che la nuova coppia stia pensando al grande passo? Al momento, ancora, nessuna conferma ufficiale.

Clayton (31 anni) insieme ai suoi fratelli Chantry e Connor ha formato il trio musicale The Johnsons, dove canta e suona la chitarra.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per saperne di più sulla vita pubblica e privata delle vostre star preferite. Stay tuned!