Lapo Elkann non è più single: la sua nuova fidanzata è Joana Lemos

Lapo Elkann non è più single. La nuova fidanzata dell’imprenditore e manager italiano è Joana Lemos, un’ex campionessa di rally di origine portoghese. La neo coppia vip è stata immortalata dai paparazzi del settimanale di cronaca rosa Chi, diretto da Alfonso Signorini, durante una breve crociera alle Baleari a bordo della barca di un amico.

La nuova compagna del presidente, fondatore e maggior azionista di Italia Independent Group nonché membro del consiglio di amministrazione di Ferrari N.V. ha 47 anni, un matrimonio alle spalle e due figli. Joana è una manager di successo, dedita al sociale.

“Se oggi sto facendo quello che faccio, è merito anche di una persona che mi dà una grande mano e un grande sostegno – aveva tenuto a precisare Lapo alla rivista di gossip -. Faccio il possibile per proteggere la nostra relazione per rispetto della sua vita e perché tengo molto a lei”.

Ora l’ex responsabile Brand promotion di Fiat Group e rampollo della famiglia Agnelli può coronare il sogno di mettere su famiglia: “La mia insicurezza mi ha portato ad avere tanti legami. Nel mio non stare bene con me stesso ho cercato conferme nelle donne per colmare un buco interiore. Sono grato a tutte, perché ciascuna di loro ha portato qualcosa nella mia vita. Ma ora è diverso: sono felice e innamorato”.