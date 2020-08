Lara Zorzetto è diventata mamma per la prima volta: ha partorito il piccolo Leonardo

Lara Zorzetto è diventata mamma per la prima volta. L’ex concorrente di Temptation Island ha partorito il piccolo Leonardo il 26 agosto scorso. Sia la neo mamma sia il piccolo stanno bene. La bellissima notizia è stata annunciata dall’ex compagna di Michael Di Giorgio sui social.

Alcuni giorni fa Lara ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ragazze è nato Leonardo alle 16:31 e pesa 3.340 di puro sorrisone e dolcezza. Non ha voluto aspettare ed è nato prima di 4 giorni della presunta data. Spero di potervi mostrare in fretta il suo faccino patatoso e spiegarvi il perché anche della mia assenza… intanto con questa foto volevo rincuorarvi, dati i migliaia di messaggi vostri dove mi state chiedendo, che è nato”.

Lara e il suo fidanzato Mattia Monaci sono al settimo cielo. Anche lui è pazzo di felicità per la venuta al mondo del piccolino, poi chiarisce il motivo dell’annuncio della cicogna arrivato con un giorno di ritardo: “C’è stato un ‘problema’ e ho aspettato oggi alle 12:30 per avere risposta ed è tutto ok. Poi vi racconterò per filo e per segno anche del parto”.

Congratulazioni ai neo genitori e un caloroso benvenuto al piccolo Leonardo anche da parte della nostra redazione. Auguri!