Laura Morante non va più dai psicoanalisti: “Perché? Molti sono evasori fiscali”

Laura Morante non va più dai psicoanalisti. Perché? La famosa attrice ha dichiarato a Io Donna i motivi della sua scelta. “Vorrei riprendere – ha detto Laura -. Mi frena un aspetto che mi dà molto fastidio: troppi analisti sono evasori fiscali…”.

Non è a favore della chirurgia estetica. Ha poi criticato diversi colleghi che accetterebbero qualsiasi ruolo pur di portare a casa un ricco cachet: “Rappresento un’eccezione alla regola nel mondo degli attori. Certo, mi muovo quando avverto la preoccupazione di dover pagare l’affitto. Ma ho sempre amato le pause, i periodi senza lavoro: servono a far maturare i progetti, le idee, le storie. C’è chi scrive velocemente – ha spiegato Laura Morante -, io no: ho bisogno di tempo, anche libero, per capire. In questo non sono nevrotica. Ho accettato anche film non belli, addirittura brutti, solo perché dovevo mandare avanti la famiglia. No, non dirò mai quali siano stati, questi film”.

Redazione-iGossip