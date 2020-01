Lee Ryan rivela: “Duncan James mi ha aiutato a sconfiggere l’alcolismo”

Lee Ryan ha rivelato che il suo collega e grande amico Duncan James l’ha aiutato a sconfiggere l’alcolismo. “L’ultima volta è stato Duncan a portarmi in riabilitazione – ha rivelato Lee -. Io non mi ero reso conto che il problema dell’alcol era tornato. Adesso sto bene, mi concedo un bicchierino ogni tanto, ma non tocco il whisky.

Per poi raccontare: “Da giovane mi piaceva semplicemente fare cose folli con i ragazzi. Mi divertivo, i veri problemi sono arrivati dopo. Non mi ero reso conto di avere un problema con gli alcolici. Duncan mi ha trovato mentre cercavo l’alcol nell’armadio e mi ha portato in un centro, mi ha proprio accompagnato lui. C’ero già stato, ma poi ero tornato a bere molto. La seconda volta Duncan mi ha proprio aiutato. Droghe? No, non ero un grande consumatore, almeno di quello sono felice”.

Intanto una fonte ha però rilasciato i rumor sulla presunta relazione omosessuale dei due cantanti dei Blue: “Loro hanno una relazione molto intensa, un rapporto intimo. hanno le loro storie, ma sentono che sono gli unici a capirsi davvero l’un l’altro. Se sono stati molto intimi negli anni passati? Questo è vero, ma lo hanno detto anche loro. Lee anche al Big Brother l’ha ammesso”.