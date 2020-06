Lele Pons rivela: “Mio padre è gay, lo so da quando avevo 10 anni”

Lele Pons ha rivelato nel secondo episodio del docu-reality The Secret Life of Lele Pons che suo padre è gay. Lo sa da quando aveva 10 anni. La youtuber 23enne venezuelana ed ex star di Vine soffre di un disturbo ossessivo compulsivo, depressione, disturbo da deficit di attenzione e sindrome di Tourette.

Lele Pons ha dichiarato: “Ho scoperto che mio padre è gay quando ero piccola. Sono arrivata nella sua stanza e l’ho visto dormire con un uomo. Avevo tipo 10 anni, e ho pensato: ‘Oh mio Dio, non ci posso credere’. E questo è stato molto traumatizzante“. Per poi raccontare: “Cosa è successo dopo che l’ho scoperto? L’ho detto apertamente nella mia scuola cattolica. L’impulsività è una parte del mio disturbo ossessivo compulsivo. Quando ho scoperto che mio padre era gay, l’ho detto durante una lezione a scuola. Tutti dicevano: Questo non ha nulla a che fare con quello che sta succedendo in classe”.

All’inizio non è stato affatto facile per lei accettare la storia gay di suo padre. Poi è cambiato tutto. Oggi è orgogliosa che suo padre Luis sia gay: “All’inizio è stato difficile per me. Ma oggi è il mio migliore amico“. Suo padre ha aggiunto: “Abbiamo la migliore relazione che chiunque possa avere. Siamo molto vicini. Ci amiamo“.