Licia Nunez rivela: “Imma Battaglia mi tradì con Eva Grimaldi”

Licia Nunez ha rivelato agli altri coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip 4 che l’allora sua compagna Imma Battaglia la tradì con Eva Grimaldi.

Già durante il video di presentazione al GF Vip, Licia aveva annunciato la fine della sua storia d’amore con Imma con queste parole: “La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi, che è la sua attuale compagna. Non è facile dopo sette anni di storia vedere una persona che hai amato così tanto con un’altra persona. L’amore resta. Si trasforma. Ma l’amore resta”.

Licia Nunez è poi entrata nei particolari parlando con Clizia Incorvaia e Andrea Denver: “Imma ormai aveva avuto tutto nella sua carriera, era felice ed appagata, io viceversa ero nel momento della mia vita che lavoravo tantissimo, questo lavorare mi portava anche a star fuori: film, fiction, location differenti. Lei, in questa fase, è stata meno matura di me nella fase iniziale: le mancavo, ok? E probabilmente lei non sopportava più il fatto di vivere questa relazione sempre nelle quattro pareti di casa“.

All’epoca dei fatti Licia non era dichiarata e viveva la propria omosessualità solo fra le mura di casa: “Gli unici momenti in cui veramente ci vedevamo era a colazione. E quel giorno lei mi dice: ‘Ah sai, ieri sera, in questo locale ‘X’ per sole donne, si è presentata Eva Grimaldi‘. Sai quelle cose che, io mangiavo lo yogurt e lei prendeva il caffè, io non ho dato molto peso. (…) Non immaginavo di dover dare il giusto peso. (…) Il giorno dopo mi fa: ‘Ah, amore. Tutto bene? Ieri è passata Eva’. Io poi dopo un po’ dico: ‘Scusa, ma Eva che cosa c’entra con il tuo mondo? E poi perché si è presentata in una serata di sole donne. Chi l’ha invitata? Come faceva a sapere che c’era lì una serata di sole donne?‘. A Roma le serate di sole donne vanno organizzate“.

L’attivista per i diritti lgbt non ci sta e ha replicato sui social: “La verità ha mille volti, se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta”. Anche Vladimir Luxuria si è schierata dalla parte di Imma su Twitter: “Trovo scorretto e incompleto come Licia abbia dipinto Imma e la loro relazione e non so se le convenga raccontare tutto: Imma la conosco da anni ed è sempre stata leale. Sono sicura che Imma Battaglia saprà chiarire tutto se ne avrà voglia. A volte la verità è troppo scomoda per qualcuno… e qui mi taccio”.

Di sicuro il caso non finisce qui!