Lili Reinhart è bisessuale. Il coming out dell’attrice di Riverdale su Instagram ha fatto rapidamente il giro del mondo e del web. A pochi giorni di distanza dalla notizia della separazione tra Lili e il fidanzato storico Cole Sprouse, conosciuto proprio sul set della serie televisiva nel 2016, Reinhart ha dichiarato la sua bisessualità durante il Pride Month, pubblicando una story in cui, per la prima vola, ha parlato apertamente della sua sessualità esortando i propri fan a supportare la comunità LGBTQ+ durante una marcia di protesta pacifica organizzata a Santa Monica.

“Anche se non lo ho mai detto pubblicamente prima d’ora, sono una donna bisessuale e orgogliosa d’esserlo”, ha scritto la 23enne attrice americana, nota principalmente per il ruolo di Betty Cooper nella serie televisiva Riverdale.

La giovanissima attrice ha poi parlato delle proteste e rivolte contro il razzismo negli Stati Uniti d’America: “Voglio dire che mi vergogno del razzismo che esiste in questo paese. Ci viene insegnato a considerare i nostri ufficiali di polizia utili e amichevoli” ha scritto su Twitter l’attrice del film Hustlers.

Per poi sottolineare: “I nostri ‘leader’ ci hanno deluso oggi. Non posso iniziare a immaginare l’orrore di preoccuparmi che non sarai protetto dai tuoi ‘leader’ a causa del colore della tua pelle. So che esiste un privilegio bianco e non potrò mai capire fino in fondo com’è essere oppresso dalla mia razza. Non ho tutte le parole giuste, ma ti sto accanto. #BlackLivesMatter”.