Lili Reinhart rivela: “Ho aspettato di essere single per rispetto a Cole Sprouse”

Lili Reinhart ha rivelato di aver aspettato di essere single per rispetto a Cole Sprouse. La 24enne attrice statunitense, nota principalmente per il ruolo di Betty Cooper nella serie televisiva Riverdale, si era dichiarata orgogliosamente bisessuale e fervida sostenitrice dei movimenti che mirano a legittimare ogni orientamento sessuale.

“Non volevo mettere il mio ex in una brutta posizione – ha detto Lili -. Penso che sarebbe stato un po’ strano fare coming out mentre ero in una relazione etero. È per questo che non mi sono dichiarata bisessuale finché non sono uscita da quella relazione. È facile per le persone dire ‘Oh, ma stai con un uomo etero’. Non lo so, forse stavo cercando qualcosa di diverso quando mi trovavo in quella relazione, quindi non pensavo ancora di fare coming out. Alla fine mi è sembrato più naturale nel modo in cui è andata”.

La giovane attrice americana ha ammesso di essersi sentita abbastanza insicura nel momento del suo annuncio. Lili temeva che le persone l’avrebbero giudicata e avrebbero considerato la sua dichiarazione come un modo per attirare l’attenzione, ma alla fine è stata piacevolmente sorpresa dai messaggi di supporto inviati dalle sua fan, molte delle quali l’hanno ringraziata personalmente.