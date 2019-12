Lucas Peracchi attacca di nuovo Eva Henger: “Sono stato danneggiato pubblicamente”

Lucas Peracchi ha attaccato di nuovo Eva Henger nel corso di un’intervista concessa al settimanale di cronaca rosa Nuovo Tv.

L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne ha spiegato: “Non capisco ancora che cosa sia successo, ma sinceramente dormo bene lo stesso la notte. Io spero solo che si chiarisca con la figlia. Sono convinto che il tempo sia galantuomo. Eva ha cambiato versione cinque o sei volte. Non so che dire, le ho pensate tutte. Certo, i nostri dissapori sono cominciati a luglio, lei ha aspettato settembre per parlarne in tv. Mi piacerebbe avere un bel rapporto con mia suocera, però il rispetto deve esserci da tutte e due le parti. A Eva non voglio assolutamente male. La situazione è finita così”.

Peracchi ha poi sottolineato: “Per fortuna la gente ha capito come stanno le cose, vede me e Mercedesz per come siamo e capisce quanto stiamo bene insieme. Sono stato danneggiato pubblicamente. Volevo che le persone capissero la verità. E l’hanno recepita. Io sinceramente non porto rancore”.

Ora la coppia vip convive in un paesino in provincia di Piacenza dove il personal trainer è nato e cresciuto. Lucas ha puntualizzato che, inizialmente, la sua fidanzata non era molto convinta di questa scelta ma fortunatamente ha cambiato idea.