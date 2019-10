Lucas Peracchi su Mercedesz Henger: “Facciamo l’amore finché non sveniamo”

Lucas Peracchi si è lasciato andare a confidenze molto piccanti sulla sua vita privata con la showgirl ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Mercedesz Henger. L’ex tronista pluritatuato di Uomini e Donne ha spiegato al settimanale di cronaca rosa Novella 2000: “Sono molto caldo, penso Memi ne sia felice. Una volta al giorno è tassativo, come bere un bicchiere d’acqua. Se possiamo, finché non sveniamo”.

Peracchi è poi tornato a parlare delle presunte violenze ai danni della fidanzata Mercedesz avanzate da Eva Henger. Lucas non ha dubbi. Eva lo avrebbe etichettato come violento solo per vendetta, con la complicità del marito Massimiliano Caroletti.

“Tra me e Memi non è mai successo nulla di violento – ha detto Lucas -. Sì, urla, strilli, magari è partito anche un calcio alla porta, ma niente di trascendentale. La signora Henger ha giocato sul mio carattere impulsivo. Penso che queste accuse siano frutto di Eva e di un’altra persona”.

Lucas ha poi svelato un curioso aneddoto: “Il rapporto con Eva e Massimiliano non è andato bene. Io non vivo l’ossessione per il mondo dello spettacolo, faccio il personal trainer, certo mi piacerebbe fare l’Isola, grandiosa esperienza personale e anche ottima pubblicità per la mia attività, ma non ho bisogno di rimanere aggrappato con le unghie a questo ambiente. Loro evidentemente non sono abituati a sentirsi dire dei no, e lui forse non ha gradito la mia decisione di uscire dalla sua agenzia”.

L’ex tronista ha querelato Eva Henger ma ha sottolineato: “Sono pronto a ritirare ogni accusa, ma di fronte a scuse pubbliche, perché mi ha danneggiato pubblicamente e pubblicamente deve riparare”.

Lucas ha poi concluso, sottolineando che Mecedesz ha un carattere forte e non è affatto plagiata da lui.

