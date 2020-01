Luigi Mario Favoloso sta bene. Lo rivela il paparazzo Maurizio Sorge a Mattino 5 rivelando che sarebbe ospite in casa di un suo amico che affitta macchine nell’hinterland milanese o napoletano.

La mamma dell’ex concorrente del Grande Fratello aveva lanciato diversi appelli in tv, ma la sua ex compagna Nina Moric aveva prontamente bollato il tutto come bufala per far parlare di sé.

Sorge non ha nascosto pure lui il fatto di aver pensato a una trovata pubblicitaria da parte di Favoloso, ma ha specificato di essersi preoccupato prima di tutto dell’aspetto umano, sincerandosi che Luigi non stia male o abbia gravi problemi o addirittura si trovi in pericolo.

Tutto è bene quel finisce bene.