Luke Evans e Rafael Olarra si sono lasciati: amore finito per la coppia gay

Luke Evans e Rafael Olarra si sono lasciati. Amore finito per la bellissima e sensuale coppia gay del jet set internazionale. La storia d’amore omosessuale tra il 41enne attore gallese e il 42enne calciatore cileno è giunta al capolinea. La notizia della rottura è stata annunciata da Luke Evans al The Times alcuni giorni fa. In realtà la loro liaison sarebbe terminata già da diversi mesi.

L’affascinante attore delle opere teatrali Rent, Miss Saigon e Piaf e dei film Scontro tra titani, I tre moschettieri, Fast & Furious 6, la trilogia di Lo Hobbit, Dracula Untold e per il ruolo di Gaston nel film Disney La bella e la bestia è tornato single.

Evans non vede l’ora di diventare padre: “Ci ho pensato molte volte e man mano che invecchio penso che forse dovrei andare avanti e farlo, anche se non trovo l’uomo giusto. Non voglio essere un papà anziano, o almeno questo è quello che penso adesso. Credo che ci sia molta soddisfazione nel trasmettere le proprie esperienze e nel crescere un essere umano di mentalità aperta, gentile e rispettoso che può uscire nel mondo e fare qualcosa di buono. Spero quindi di poterlo fare presto, con o senza un compagno al mio fianco“.