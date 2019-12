Madalina Ghenea e Leonardo Maria Del Vecchio sempre più innamorati

Madalina Ghenea e Leonardo Maria Del Vecchio sono sempre più innamorati. I paparazzi del settimanale di gossip Chi ha sorpreso la splendida attrice 31enne e il rampollo, erede del re degli occhiali di Luxottica, insieme in montagna. Anche se non c’è ancora l’ufficialità, i due fanno coppia fissa da diversi mesi ormai.

Lei è reduce dalla fine del legame con Vito Schnabel e ha una figlia, Charlotte, di due anni. Il 24enne consigliere di amministrazione di Luxottica è stato a lungo fidanzato con Alessia Tedeschi, ma ormai la loro liaison è alle spalle.

Leonardo Maria Del Vecchio è uno degli uomini più desiderati e ricchi d’Italia. Laureatosi in Economia aziendale e Management presso l’Università Bocconi, da novembre 2017 è entrato nell’azienda di famiglia e attualmente è Head of Retail Italy di Luxottica Group e guida le attività di Salmoiraghi & Viganò e di Sunglass Hut in Italia.