Manila Nazzaro è stata fortemente criticata dai figli per il suo comportamento a Temptation Island poiché avrebbe avuto atteggiamenti troppo disinibiti con i tentatori del reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

I figli dell’ex Miss Italia e conduttrice tv, Francesco Pio di 14 anni e Nicolas di 8, nati dal matrimonio con l’ex marito Francesco Cozza, ha fatto sapere a Vero Tv: “Mi hanno simpaticamente massacrata e rimproverata di aver ballato troppo e spalmato troppe creme”.

In realtà questa esperienza ha rafforzato il rapporto con la sua dolce metà, l’ex calciatore del Bari e dirigente sportivo Lorenzo Amoruso: “Mi sono innamorata ancora di più di lui”.

Dopo Temptation Island, la coppia vip vorrebbe comprare casa a Roma per andare a convivere e mettere su famiglia.

“Ci siamo conosciuti su Twitter. Ci siamo scritti per mesi senza prima vederci, ha avuto una pazienza enorme. Ero in fase di separazione dal mio ex marito, avevo la testa da un’altra parte e lui ha saputo aspettare”, ha dichiarato tempo fa Manila Nazzaro.

