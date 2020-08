Manila Nazzaro ha conosciuto Lorenzo Amoruso tramite il web. L’ex Miss Italia ed ex modella ha spiegato che Twitter ha giocato un ruolo cruciale per la nascita della loro storia. La conduttrice tv e l’ex calciatore del Bari sono usciti indenni dal reality show di Canale 5, Temptation Island.

Manila Nazzaro ha rivelato al settimanale Oggi: “Ci siamo conosciuti su Twitter. Ci siamo scritti per mesi senza prima vederci, ha avuto una pazienza enorme. Ero in fase di separazione dal mio ex marito (Francesco Cozza, da cui ha avuto due figli, Francesco Pio, 14 anni, e Nicolas, 8, ndr), avevo la testa da un’altra parte e lui ha saputo aspettare”.

La presentatrice televisiva ha spiegato che a distanza di tempo “si conferma la persona affabile che avete visto. Però ha una testa dura che non vi dico… ma a me piace così. Siamo due persone ‘alfa’. Ha sempre avuto carattere”.

Per poi aggiungere: “Lorenzo è sempre presente con i ragazzi, è un uomo buono e giocherellone. Pochi sanno che ha alle spalle studi da maestro elementare, quindi li aiuta a fare i compiti, parla diverse lingue. E cucina pure bene. Siamo una vera e propria famiglia, anche se non siamo sposati e lui non è il padre dei miei figli”.

