Manuela Arcuri confessa di essere ricorsa alla chirurgia estetica

Manuela Arcuri ha confessato di essere ricorsa alla chirurgia estetica. La famosa e popolare star delle fiction ha risposto alle curiosità dei suoi follower. Anche l’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo ha ceduto ai ritocchini.

Manuela Arcuri - Foto: Instagram Manuela Arcuri - Foto: Instagram

La Manuelona nazionale ha infatti dichiarato: “Non posso dire di non essere ricorsa alla chirurgia estetica, ma molto poco se non per idratare e nutrire la pelle. Non cambierei nulla ma è giusto curarsi e volersi bene”.

Manuela Arcuri si è soffermata anche sulla sua alimentazione quotidiana: “Prediligo riso senza glutine, ma mangio pasta e pizza. La sera più leggero. Tanta frutta e verdura e tanta acqua”.

La mamma vip di Mattia, nato l’8 maggio 2014, ha risposto anche alle domande dei suoi ammiratori riguardo alla sua assenza in tv: “Sì è vero sono stata poco in tv, perché ho preso una pausa per crescere mio figlio. Mi sono dedicata alla mia famiglia. Ho pensato che fosse la cosa più giusta, ma tornerò. Sto per tornare con alcuni progetti divertenti – ha sottolineato -, ma non in un reality. Onestamente non ce la farei a stare tre mesi senza Mattia”.