Mara Maionchi è un’instancabile lavoratrice: “Non ho mai tempo di riposarmi”

Mara Maionchi è un’instancabile lavoratrice. La famosa produttrice discografica ha rivelato di non aver mai tempo di riposarsi. La giudice del talent show di Sky, X Factor, è stata intercettata dal settimanale Spy e ha affermato che il tempo a disposizione per riposarsi è sempre poco poiché: “Lavoro senza tregua dal 1959”.

Approfittando di questi giorni di pausa e relax a Forte dei Marmi in Toscana, Mara si gode i suoi tre nipoti: Niccolò di 6 anni, Mirtilla di 3 anni e Margherita, di soli 7 mesi.

“Queste vacanze estive sono una bella occasione per stare tutti insieme – ha detto -, come purtroppo non succede spesso in inverno perché ognuno ha le sue vite. Mi piace dare ai miei nipotini qualche piccolo vizio, come una macchinina in più o un regalino inutile, ma niente di speciale perché i loro genitori ci tengono a fargli capire che nella vita non si può avere tutto. Mi guardano poco – ha ammesso nonna Mara – Le trasmissioni dove lavoro vanno in onda dopo una certa ora e loro solitamente vanno a dormire non oltre le 21”.

La nota star tv non ama però il mare: “Non amo fare il bagno, perché mi dà un senso di disagio. Faccio qualche eccezione soltanto per i miei nipotini, ma solo con l’acqua che arriva fino alle caviglie. Poi gioco a carte, sto con i miei amici”.