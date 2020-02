Mara Venier e Barbara D’Urso hanno fatto pace: svelati i motivi dell’astio

Mara Venier e Barbara D’Urso hanno fatto pace diversi mesi fa, dopo un periodo di incomprensioni, frecciatine al vetriolo e silenzi assordanti. Ma che cosa era successo tra le due conduttrici tv? Perché erano arrivate ai ferri corti?

Mara Venier e Barbara D'Urso abbracciate - Foto: Instagram Mara Venier e Barbara D'Urso abbracciate - Foto: Instagram

Il motivo l’ha spiegato la regina della domenica televisiva, Mara Venier, durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi.

“Abbiamo fatto pace – ha chiarito Mara -. Ci siamo incontrate sul treno e ci siamo abbracciate. Siamo troppo intelligenti per bisticciare per l’audience. Certo all’inizio c’è stato un momento aspro […] Stimo molto Barbara. Fa grandi numeri anche senza grandi ospiti”.

Il loro rapporto si era incrinato poiché Mara aveva dispensato like ad alcuni commenti al vetriolo sulla collega. Interrogata in merito alla spinosa questione, la veneziana ha spiegato: “Do la mia parola d’onore: non sono stata io”.

Mara Venier ha poi difeso a spada tratta Amadeus, accusato di sessismo per una frase poco felice su Francesca Sofia Novello: “Con quel ‘famoso passo indietro’ avrà pure fatto un’uscita poco felice, ma lui è talmente perbene che non meritava il linciaggio a cui l’hanno sottoposto”.