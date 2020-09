Marco Baldini diventerà papà per la prima volta a 61 anni. Il conduttore e speaker radiofonico è al settimo cielo. La sua compagna Aurora è in dolce attesa. Dopo quattro anni d’amore Marco e Aurora metteranno su famiglia. Tra loro ci sono ben 26 anni di differenza, ma si sa questo aspetto è relativo in amore.

La notizia è stata annunciata dall’ex amico vip di Fiorello che ha voluto condividere con i suoi follower di Instagram un tenero e dolcissimo scatto social che lo ritrae mentre bacia il pancione della fidanzata e ha scritto: “3 Settembre 2020. Sessantuno anni. Questo è il regalo più bello che mi ha fatto Aurora”. Un compleanno davvero magico e indimenticabile per Baldini.

Marco ha alle spalle un matrimonio con Stefania Lillo. Ora la sua vita sentimentale gli sta regalando tantissime emozioni e bellissime sorprese.

