Marco Mengoni rivela: “In amore non contemplo paletti e muri”

Marco Mengoni ha rivelato che in amore non contempla paletti e muri. Il famoso artista si è confessato dalle pagine del settimanale Sette del Corriere della Sera. Il vincitore del Festival di Sanremo e di X Factor non si è però sbilanciato sulla sua vita privata: “Se ti va di sentire la mia gioia, il mio dolore, ti senti i miei dischi”.

Marco Mengoni - Foto: Facebook Marco Mengoni - Foto: Facebook

Mengoni ha asserito: “Noi qui siamo messi meglio di chi ci ha preceduto, la mia generazione è più aperta in tutti i sensi e mi dispiace per le persone che ci governano non si aprano alla natura. Io sono un 30enne antico, ma anche oltre, avanti anni luce. Sono aperto a tutto, sarò l’ultimo naif ma non vedo barriere, confini, per me la Terra non è di nessuno”.

Il cantante ha poi aggiunto: “Purtroppo noi trentenni, anch’io, abbiamo difficoltà a viverla, con questo tempo che corre troppo veloce. L’unico consiglio che do ai ragazzi come me è: vivete. Domani può succedere tutto”.

Redazione-iGossip