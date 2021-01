Marina Di Guardo confessa: “Essere la mamma di Chiara Ferragni danneggia la mia credibilità”

Marina Di Guardo ha confessato che essere la mamma della celebre fashion blogger Chiara Ferragni a volte danneggia la sua credibilità. Intervistata sulla sua ultima fatica letteraria, il thriller intitolato “Nella buona e nella cattiva sorte”, edito da Mondadori, la famosa scrittrice ha spiegato: “Credo mi aiuti per la visibilità, ma mi danneggia per la credibilità che posso avere in certi ambienti dove pensano: ‘Ah, la madre della Ferragni pubblica libri: chissà chi glieli scrive’”.

La frase è stata riportata dal giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e firma di Libero, proprio sul quotidiano. In realtà Marina Di Guardo non dà molto peso a queste chiacchiere e indiscrezioni prive di fondamento. Questi pettegolezzi trovano il tempo che trovano…

Lei e sua figlia Chiara Ferragni sono molto unite. Molto presto le regalerà il secondo nipotino per la gioia di tutta la famiglia e i fan di Fedez e Chiara Ferragni.