Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone: “Uomo intelligente, colto, simpatico e altruista”

Marina La Rosa ha ricordato il compianto attore ed ex concorrente del Grande Fratello 1, Pietro Taricone, durante una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi. L’ex gieffino è scomparso 10 anni fa, dopo un brutto incidente con il paracadute.

“Di Pietro ho tanti ricordi – ha detto l’attrice ed ex gieffina vip -, come quella sera che uscimmo insieme e ci trovammo assaliti da una folla di gente. In quel periodo erano tutti impazziti per il GF e soprattutto per noi due e, a volte, i ragazzi per strada diventavano molesti chiamandomi o toccandomi in modo poco educato. Lui mi strinse la mano dicendo: ‘Stai tranquilla, se c’è qualcuno che ti dà fastidio stringimi la mano ed io capirò’. O quella volta in cui non mi sentivo bene, ero confusa per problemi personali e lui venne a casa – ha proseguito -, suonò alla porta ed entrò senza neanche salutarmi, ma mi strinse così forte che dopo scoppiammo a ridere. Pietro il bullo non è mai esistito – ha continuato -, dietro quei muscoli c’era un giovane uomo, intelligente, colto, simpatico, empatico ed altruista. E quei ricordi sono sempre lì, a volte riapro il cassetto del passato e sorrido”.