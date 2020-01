Marina La Rosa rivela: “Non sono né una feticista né una mistress”

Marina La Rosa ha rivelato durante una recente intervista radiofonica al programma La Zanzara su Radio 24 di non essere né una feticista né una mistress pur ammettendo di essere diventata oggetto di feticismo sui suoi piedi.

Marina La Rosa - Foto: Instagram

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha spiegato: “Non ho mai sottomesso nessuno coi piedi, anche se coi piedi so fare tante cose. Se mi cade qualcosa per terra, io la raccolgo sempre con i piedi. Cioè mi è sempre piaciuto giocare con i piedi. Ma da qui ad essere una mistress, o sottomettere gente con i piedi…No. Non ho uno slave. E con mio marito non faccio giochi sessuali coi piedi”.

Ha praticato pissing a un suo ex compagno, ma mai squirting. Ma che cosa le chiedono i suoi fan feticisti? “Mi scrivono in privato che vorrebbero delle mie scarpe – ha rivelato l’ex concorrente del Grande Fratello 1 – per farci tutta una serie di robe. C’è gente che si mette a terra come un verme, dicono calpestami…”.