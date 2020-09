Mario Balotelli non è più single. La sua nuova fidanzata è Alessia Messina. Il calciatore del Brescia ha respinto le avance della modella ed ex naufraga vip brasiliana dell’Isola dei famosi Dayane Mello, facendo chiarezza una volta per tutte sulla sua situazione sentimentale al settimanale di gossip Chi.

La nuova compagna di Mario Balotelli è un ex volto di Temptation Island ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. SuperMario ha spiegato: “Sono fidanzato e innamorato, non voglio interferenze. Dayane non la sento da tempo, sia chiaro”.

Finora Alessia Messina non si è voluta sbilanciare sulla sua nuova love story con l’ex centravanti dell’Inter e del Manchester City. Molto presto ne sapremo qualcosa in più.

