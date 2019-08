Martina Nasoni dovrà operarsi di nuovo al cuore. L’ha rivelato lei stessa in una recente intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Spy. La vincitrice del Grande Fratello 16 soffre di un disturbo cardiaco congenito con cui è costretta a convivere e ha subito il suo primo intervento a soli 12 anni.

“Il mio pacemaker va cambiato ed a breve dovrò operarmi di nuovo: l’idea mi spaventa”, ha dichiarato l’ex gieffina alla rivista di gossip. Molto presto tornerà sotto i ferri, ma non ha paura.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, dopo la rottura con Daniele Dal Moro, Martina è single ma ha rivelato di averlo sognato. Ha spiegato che è finita per incompatibilità caratteriale: “Qualche notte fa l’ho sognato che mi chiedeva scusa: mi ha fatto strano, ma non credo che accadrà nella realtà”.

