Massimo Boldi e la giovane fidanzata Irene Fornaciari: ritorno di fiamma per la coppia

Massimo Boldi e la giovane fidanzata Irene Fornaciari sono tornati insieme. Il famoso e popolare attore ne ha parlato al settimanale Oggi. «Intorno a me c’è un mondo che mi protegge, lo so. Ma al contempo sento che mi imbriglia», ha rivelato l’attore.

«Le dissi chiaramente che Irene sarebbe rimasta nella mia vita quando le rivelai che ci eravamo lasciati – ha spiegato Boldi -. Era troppo preziosa per perderla… fatto sta che abbiamo sempre continuato a sentirci, a ridere insieme, a vederci quando si poteva… Vorrei che venisse a vivere con me. Che stesse al mio fianco dalla mattina alla sera, che condividesse i miei giorni e i miei perché. Non voglio continuare a fare il pendolare, voglio una serafica quotidianità da condividere con le mie figlie, con i miei affetti».

L’unico ostacolo è l’approvazione delle figlie di Massimo Boldi: «Le ragazze mi lasciano apparentemente libero di fare ciò che desidero: ma poi al dunque non è davvero così… Ma per me la felicità non può essere senza tutto il mio circo. Possibile che sia così difficile comprendere che Cipollino ha bisogno di amore?».

