Matilde Brandi infuriata: “Marco Costantini mi ha lasciata per un’altra”

Matilde Brandi è davvero amareggiata e infuriata. Il suo storico compagno Marco Costantini l’ha lasciata per un’altra. Dopo la fine della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 5 ha scoperto di essere tornata single. La 51enne showgirl, ballerina e conduttrice Matilde Brandi ha scritto sul suo profilo Instagram: “Io ero nella casa entrata con un compagno e sono uscita che già frequentava qualcuna altra io mi vergognerei se fossi quella donna punto!”.

Dopo 17 anni e due figlie, Aurora e Sofia, Matilde Brandi e Marco Costantini hanno preso strade separate. In un lungo post su Instagram ha raccontato: ”Nella vita ognuno di noi si assume le proprie responsabilità?! Io lo faccio sempre e ho sempre rispettato le donne! Non possiamo sempre credere a tutto quello che ci raccontano gli uomini! Io ero nella casa entrata con un compagno e sono uscita che già frequentava qualcuna altra… mi vergognerei se fossi quella donna punto! Ma anche se fossi in lui”.

Per poi concludere: ”Detto questo sono felice perché so che non mi merita! E per fortuna i nostri amici di una vita sanno… non c’è odio solo amarezza per non essere riuscita a mantenere questa famiglia unita va bene così magari un giorno capirà che chi resta uniti anche nelle difficoltà è ancora più forte di chi invece molla! Chi vuol capire capisca! Gli auguro ogni bene ( come ha fatto lui con me) è un papà straordinario e questo basta!”.