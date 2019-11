Maurizio Costanzo difende Flavio Briatore e Benedetta Bosi

Maurizio Costanzo ha difeso a spada tratta il ricco e potente manager e imprenditore Flavio Briatore e la sua giovanissima fidanzata Benedetta Bosi nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv. Il famoso e popolare giornalista, conduttore e autore tv ha scritto: “È difficile dare giudizi quando ci sono in mezzo i sentimenti. Come facciamo a valutare il rapporto di due persone che non conosciamo?”.

Tra Briatore e Benedetta Bosi ci sono ben 24 anni di differenza e questo aspetto aveva fatto storcere il naso anche all’ex moglie di Flavio, la showgirl e conduttrice tv Elisabetta Gregoraci.

Il marito della star tv Maria De Filippi ha asserito: “Sono fatti loro. Lui è un uomo maturo e non mi pare uno sprovveduto, quindi penso che saprà gestire un rapporto del genere”.

Redazione-iGossip