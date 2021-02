Meghan Markle incinta del principe Harry: in arrivo il secondo figlio della coppia

Meghan Markle è incinta del principe Harry. In arrivo il secondo figlio per la coppia dei Sussex. La notizia della gravidanza bis della 39enne attrice statunitense, moglie, dal 19 maggio 2018, del principe Henry, duca di Sussex, e madre di Archie Harrison Mountbatten-Windsor è stata annunciata dai diretti interessati a San Valentino 2021 mediante un bellissimo e dolcissimo scatto social in bianco e nero della coppia su Twittter.

Meghan Markle e il principe Harry – Foto: Instagram

Il portavoce di Harry e Meghan ha rivelato: “Possiamo confermare che Archie sarà un fratello maggiore. Il duca e la duchessa di Sussex sono felicissimi di aspettare il loro secondo figlio”.

Harriman ha dichiarato: “Congratulazioni al duca e alla duchessa di Sussex per questa gioiosa notizia!”.

Archie, il primogenito della coppia, compirà due anni il prossimo 6 maggio. La Duchessa è al settimo cielo. “Perdere un figlio significa provare un dolore quasi insopportabile, sperimentato da molti ma di cui parlano pochi”, aveva scritto lo scorso 25 novembre sul New York Times.

Il 36enne membro della famiglia reale britannica, sesto in linea di successione al trono del Regno Unito e dei reami del Commonwealth, che ha ricoperto il grado di maggiore nel reggimento dell’Household Cavalry dell’esercito britannico, diventerà papà bis molto presto.

Ora i due innamorati vip del jet set internazionale non vedono l’ora di abbracciare il secondogenito.