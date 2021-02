Melissa Satta dopo Kevin Prince Boateng: “Voglio rifarmi una famiglia e avere un altro figlio”

Melissa Satta dopo la fine del suo matrimonio con il l’ex calciatore del Milan Kevin Prince Boateng ha rivelato a Verissimo che vuole rifarsi una famiglia e avere un altro figlio. La bellissima e sensuale modella, showgirl e influencer sarda ha ricordato in lacrime la dolorosa rottura con Boateng: “Purtroppo è andata così, è stata la storia più importante della mia vita, adesso va meglio, ho voglia di riprendere la mia vita in mano. Ho il desiderio di rifarmi una famiglia, non vedo l’ora di fare un altro figlio”.

L’ex showgirl di Tiki Taka ha aggiunto: “Sono un po’ tradizionale in queste cose, e credo molto nel matrimonio nell’unione, anche questa cosa per me è stato un dolore enorme, che sicuramente ancora dovrò superare, pure se sono passati mesi, è una cosa che ho dentro, sicuramente ce l’ha anche lui, comunque avremo sempre un legame anche per nostro figlio, è stata una storia di nove anni stupenda”.

Per poi precisare: “La cosa che mi fa male è leggere certe notizie che parlano di ripicca e vendetta, in realtà noi siamo molto tranquilli, entrambi ci siamo prese le nostre colpe e responsabilità e basta, abbiamo deciso che era giusto così, essere sereni e ci sarà sempre Maddox a legarci. L’importante è trovare una serenità personale. Ne abbiamo parlato con Maddox, lo abbiamo affrontato come un gioco. All’inizio non l’ha presa benissimo, adesso la vede come una cosa normale”.

Melissa si è scagliata contro il gossip per gli ultimi flirt che le sono stati attribuiti: “Lavoro in televisione da quando ho diciott’anni, ho sempre rispettato il gossip, e ho imparato a proteggermi. Capisco il gossip, ma non rovinare la vita delle persone. Io accetto di essere un personaggio pubblico, e sono consapevole di quello che posso fare. Sono consapevole che possono farmi delle foto e trarre delle conclusioni, quello che non capisco sono le conclusioni che traggono quando non ci sono prove”.