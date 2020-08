Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono in crisi? La smentita del calciatore

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono in crisi profonda? La famosa showgirl e il popolare calciatore si sono lasciati di nuovo? Il gossip serpeggia da alcune settimane sul web, ma è stato prontamente smentito dal 33enne calciatore tedesco naturalizzato ghanese, centrocampista o attaccante del Besiktas, in prestito dalla Fiorentina.

La coppia vip del jet set italiano non è affatto in crisi. Kevin ha pubblicato delle immagini scattate durante una cena romantica tete-a-tete con l’ex velina di Striscia la notizia, Boateng ha scritto su Instagram: “Non sono perfetto! Dico cose stupide. Rido quando non dovrei. Ho cicatrici lasciate da persone che mi hanno fatto del male. Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amatemi o meno. Ma faccio una promessa, sono qui per sempre”.

Satta e Boateng sono innamorati e felici. Sono felici ed entusiasti della loro ritrovata serenità per la gioia dei loro fan.

