Melissa Satta ricorda la separazione da Kevin-Prince Boateng: “Solo l’amore verso la nostra famiglia mi ha permesso di andare avanti”

Melissa Satta ha ricordato la separazione da Kevin-Prince Boateng durante l’ultima puntata del programma tv Verissimo di Silvia Toffanin. La showgirl e modella sarda ha dichiarato che la separazione dall’ex calciatore del Milan è stata un fallimento: “Ho fatto molti sacrifici per lui trasferendomi in Germania dove lui lavorava. Ero completamente isolata e solo l’amore verso la nostra famiglia mi ha permesso di andare avanti”.

Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng - Foto: Instagram Story Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng - Foto: Instagram Story

L’ex velina di Striscia la notizia ha aggiunto: “Non volevo che il matrimonio finisse per questo ho deciso di riprovarci con mio marito. Difficile buttare tutto all’aria”.

Poi sulle insinuazioni relative a presunti flirt dopo la rottura temporanea da Kevin, l’x soubrette di Tiki Taka ha spiegato: “Ho provato ad essere il più riservata possibile e stavo attenta alle persone con cui uscivo. Rispetto sempre il lavoro dei paparazzi, ma mettere in giro certe voci non è un gioco. Speculare non è mai bello”.

Nel suo cuore c’è spazio solo per Kevin e per suo figlio Maddox.

Redazione-iGossip