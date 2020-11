Mercedesz Henger vive meglio senza la madre Eva Henger. Tra le due è guerra aperta ormai da quando la giovanissima socialite e cantante si è fidanzata con l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne e personal trainer Lucas Peracchi.

Durante la sua recente ospitata nel salotto tv di Barbara d’Urso, Pomeriggio 5, Mercedesz Henger ha rivelato che con sua madre Eva Henger non parla da più di un anno.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha dichiarato: “Non ha fatto il minimo sforzo per venirmi incontro. Ora vivo con mio zio e lei poteva chiamarlo e chiedergli di me. Non ha fatto nulla… è una persona che mi creava tantissime ansie, ora non le sento più queste ansie”.

Mercedesz ha aggiunto: “È brutto dirlo ma senza di lei vivo meglio, mi procurava solo agitazione. Da una parte mi sono quindi tolta un grande peso dalle spalle. Ora non devo più mentire e fare finta pubblicamente che le cose tra noi vadano bene”.

Mercedesz Henger ha voluto poi sottolineare un aspetto importantissimo: “Io non attacco nessuno, parlo quando lei mi attacca e sono costretta a difendermi, altrimenti se tacessi potrebbero pensare che non so cosa rispondere”.