Michele Bravi parla del rapporto con la comunità gay: “Mi ha accolto con gentilezza”

Michele Bravi ha parlato del rapporto con la comunità gay, rispondendo ad alcune domande dei suoi followers di Instagram. Il vincitore della settima edizione del talent show X Factor ha dichiarato: “Questa è una comunità bellissima che mi ha accolto con gentilezza e mi ha insegnato a diventare l’uomo che sono. Sono tanto onorato, nel mio piccolo, di raccontare i colori dell’arcobaleno”.

Il giovane cantante si è poi soffermato sul suo nuovo album, che sarebbe dovuto uscire qualche mese fa: “Per ovvie ragioni abbiamo dovuto posticiparne l’uscita. C’erano tante belle idee in cantiere che vorrei riuscire a recuperare per dare il giusto spazio a La geografia del buio e per regalarvi un gran bello spettacolo. Il più bello che io abbia mai fatto. Mi piacerebbe ripagare l’umanità che avete avuto nell’aspettarlo con tutta la fragilità che questo disco può raccontare. Appena avrò una data (spero il prima possibile) ve la comunicherò. Grazie per l’infinita pazienza. Ne varrà la pena”.

A presto con nuove news e indiscrezioni su Michele Bravi!