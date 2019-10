Michelle Delmiglio dopo gli appelli in tv e sui giornali ha trovato lavoro come barista a Brescia

Michelle Delmiglio dopo gli appelli in tv, nel salotto di Federica Panicucci a Mattino Cinque, e sui giornali, tra cui anche il nostro sito iGossip.it, ha trovato lavoro come barista a Brescia. L’ha annunciato lei stessa sui suoi profili social, dove ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono dietro il bancone del bar Da Ina a Nave, comune di 11mila abitanti della provincia di Brescia, nella Valle del Garza, in Lombardia.

L’attivista per i diritti lgbt è tornata a lavorare come barista dall’1 ottobre scorso. Per Michelle non è un lavoro, ma una passione come ha giustamente sottolineato sui suoi profili Twitter e Facebook. Al tempo stesso Michelle non perde mai di vista i suoi sogni nel cassetto come ha rivelato in un’intervista a noi di iGossip.it qualche mese fa: partecipare a un famoso reality show, ad esempio vorrebbe fare il provino per il Grande Fratello, e scrivere un libro sulla sua storia. “Vorrei avere la bacchetta magica per fare il provino al GF“, ci ha confidato Michelle.

Noi facciamo un grosso in bocca al lupo a Michelle. Auguri!

Redazione-iGossip