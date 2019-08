Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in vacanza in montagna per educare le bambine al sacrificio

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in vacanza in montagna per educare le bambine al sacrificio. La coppia vip sceglie, come ogni anno, le Dolomiti per Ferragosto. La star tv svizzera naturalizzata italiana ha spiegato ai suoi follower di Instagram che le lunghe camminate in mezzo alla natura in montagna sono per le sue bimbe una vera e propria scuola di vita.

Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi con le figlie Sole e Celeste - Foto: Facebook Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi con le figlie Sole e Celeste - Foto: Facebook

“In questa foto Celeste e Sole sono visibilmente stufe di camminare – ha raccontato la conduttrice svizzera -. Come tutti i bimbi, non amano particolarmente fare fatica! Secondo me però la montagna con le sue ripidità e le sue difficoltà, educa. Imparano che per ottenere qualcosa, bisogna scarpinare e fare fatica – ha proseguito la star tv -. Poi arrivati in vetta, arriva sempre il premio! Per loro il parco giochi, le caprette e i coniglietti da accarezzare e per noi adulti… un bel rifugio, dell’ottima polenta con uova e formaggio, un bicchiere di ottimo vino e… via. Evviva la montagna, evviva la famiglia, evviva la vita!”.

Un metodo di insegnamento e di educazione che ha riscosso grande successo da parte dei suoi fan.

Redazione-iGossip