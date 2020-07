Michelle Hunziker elogia il fidanzato della figlia Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker ha pubblicamente elogiato il fidanzato della figlia Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza, durante un’intervista social rilasciata al Corriere della Sera.

La famosa, influente e stimata conduttrice tv svizzera naturalizzata italiana ha spiegato: “Grazie al lockdown tutti insieme a casa mia a Bergamo ho conosciuto meglio il fidanzato di Aurora: è un ragazzo meraviglioso”.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono felicemente fidanzati dal 2016, anche se la relazione d’amore è stata ufficializzata l’anno seguente. La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti lo aveva presentato alla mamma che, all’epoca, aveva raccontato: “Sono stata bravissima. Quando ho visto la sua faccia da innamorata l’ho fatta salire in macchina e sono partita con il terzo grado. In questo momento è serena e va bene così. Ma, come direbbe qualcuno, sono solo fatti suoi“.

Sempre al Corriere della Sera, Michelle ha escluso il quarto figlio perché le sue priorità sono la famiglia e il lavoro.