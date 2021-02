Michelle Hunziker non ama gli addominali scolpiti. La conduttrice tv svizzera naturalizzata italiana l’ha svelato su Instagram Story. La moglie dello stilista Tomaso Trussardi non ama il ‘six pack’ sulla donna: “Meglio un addome tonico ma femminile”. Proprio come quello che, facendo sempre sport, ha lei.

“Oggi mi alleno in maniera mirata tre volte alla settimana, mai più di 45 minuti”, ha detto la showgirl e conduttrice tv Michelle Hunziker al quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport.

La mamma vip svizzera naturalizzata italiana fa attività fisica da quando era bambina e viveva in Svizzera: “Perché nelle scuole c’è l’obbligo dell’attività fisica quotidiana, ogni giorno della settimana, e questo forma da tutti i punti di vista”.

Lo sport l’ha fatta crescere sana e le ha dato equilibrio: “Tutto questo però mi ha insegnato la gioia della fatica dello sport. Sembra un paradosso, lo so. Ma se riesci a gioire nella fatica, perché per ottenere un risultato devi comunque faticare tantissimo, i risultati arrivano. Mentre se fatichi con frustrazione, no. E questa è la vita, in tutte le cose”.