Mike Tyson fuma 40mila dollari al mese di marijuana. L’ha confessato lui stesso su Youtube Hotboxin.

A fargli compagnia c’è il suo socio ed ex campione di football della Npl, Eben Britton. Uno dei migliori pesi massimi nella storia del pugilato autoproduce la marijuana nel suo ranch, una tenuta di oltre 4mila metri quadrati che l’ex star della boxe ha aperto nel 2018 ad un centinaio di chilometri fuori Los Angeles e i cui prodotti a base di marijuana – anche di tipo culinario, non solo da fumare -, grazie alla liberalizzazione vigente in California vengono poi anche venduti fuori.

Neanche a dirlo, la dichiarazione di “Iron Mike” ha subito fatto il giro del mondo e del web.

Redazione-iGossip