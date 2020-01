Milla Jovovich incinta del terzo figlio: “Ho le caviglie di un elefante”

Milla Jovovich è incinta del terzo figlio. La 44enne top model, attrice e cantante ucraina naturalizzata statunitense e il marito Paul W. S. Anderson sono già genitori delle piccole Ever, 11 anni, e Dashiel, 4. A maggio scorso ha pure confessato di aver subìto due anni fa un terribile aborto.

Sui suoi profili social ha condiviso alcuni scatti del suo pancione e ha scritto: “Oh signore, sono pronta ad avere questa bambina. Sono alla fine della gravidanza. Due settimane e si cambia per accogliere la nostra piccola, ma come ogni donna della storia che abbia mai avuto un bambino lo sa bene, l’ultimo mese è così duro!”.

La supermodella ha poi aggiunto: “Ho le caviglie di un elefante, mal di schiena, dolori ai fianchi e corro in bagno ogni 15 minuti. E dormire? Dimenticatelo. Il che è così fastidioso perché se la bambina piangerà come la nostra maggiore, non vedremo le palpebre dei nostri occhi per i prossimi anni!”.

Ma lei non vede l’ora di tornare in forma: “Di nuovo in palestra e potrei semplicemente rimettermi le calze senza diventare rossa per lo sforzo, penso che sarò in grado di gestire qualsiasi cosa”.

Per poi concludere: “L’unico aspetto positivo è questo fantastico vestito di Asos che adoro ed è così bello e comodo, ma lo indosso così tanto perché ho solo pochi bei abiti premaman”.