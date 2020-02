Miriana Trevisan e la famiglia di Pago contro Serena Enardu

Miriana Trevisan e la famiglia di Pago si sono scagliati contro l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne e attuale concorrente del GF Vip 4, Serena Enardu.

Il fratello di Pago si è sfogato dalle pagine del settimanale Spy: “Quando Serena è entrata nella casa del GF Vip come concorrente in famiglia abbiamo pensato subito al cuore di Pago. Mia madre, mia sorella e io conosciamo la purezza e la bontà di Pago. Ma sappiamo che proprio per questo in una situazione ‘rinchiusa’ come quella del GF Vip si può perdere la felicità. E sappiamo che l’ingresso di Serena non corrisponde a una vera felicità per lui – ha sottolineato Pedro Settembre – Da quando è entrata noi in famiglia ci siamo accorti che Pago sta perdendo se stesso. Lei pensa solo alla sua felicità non a quella di mio fratello. Questo atteggiamento io lo qualifico con una sola parola: egoismo”.

Anche l’ex moglie di Pago, la showgirl Miriana Trevisan, ha dichiarato a Spy: “Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv. Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui. Mi ha guardato e mi ha detto: perché è entrata? Papà doveva giocare da solo. Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io”.

Serena è scoppiata in lacrime nel Confessionale: ”Prima era proprio convinta che quello che avevo fatto era giusto, oggi mi rendo conto che sono passata sopra alla nostra relazione con un trattore, ho distrutto tutto. Facendo male a me, a lui e alla mia famiglia, alla sua”.